Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала нове відео з відпочинку
Леся Нікітюк відома як українська телеведуча. Вона прославилася завдяки таким програмам як "Хто зверху?" і "Орел і решка". Також Леся розвиває себе в блогінгу і активно веде соціальні мережі, де вона ділиться з шанувальниками новим контентом зі свого життя. Як відомо, зараз дівчина на відпочинку в Чорногорії. Про це повідомляє Politeka.net.
Цього разу вона показала відео у форматі сторіз. Леся в коротких шортиках на високій талії і білому топі з декольте катається на яхті. Вона намагалася зробити фотографію на краю яхти, щоб фоном було повністю море. І в якийсь момент при зйомці фотографії дівчина починає падати.
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"Я хотіла сфоткатися...Добре що не в воду", коментує ситуацію Леся.
Коментарів і лайків під Відео немає, оскільки даний формат не передбачає їх.
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