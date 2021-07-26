Народна артистка України Наталія Могилевська жартома заборонила знімати її на відео

Як пише Politeka.net, відома українська співачка, акторка, телеведуча, співачка, продюсерка Наталія Могилевська (справжнє прізвище Могила) активно ділиться з шанувальниками закуліссям підготовки до концертів у своєму Instagram. Так цього разу співачка перед концертом була одягнена в білий халат та чорні кросівки. Зірка жартома заборонила оператору знімати її на відео у такому вигляді.

"Не знімайте мене в халаті!", - сказала з гумором Могилевська.

Як бачимо зірка давала концерт у місті Костянтинівка Донецької області, на який приїхала в шикарному білому лімузині. Поспівати разом з кумиром прийшло доволі багато людей. Пізніше Могилевська запитала в шанувальників у якому ще місті вони чекають її концерту.

Раніше Politeka писала, що Могилевська показала свої "витівки" за лаштунками "Майстер Шеф" і потрапила в халепу: "Це жесть".

Нагадаємо, що Могилевська осоромилася на кухні "МастерШеф" і мимоволі видала свій синдром: кадри вже в мережі.

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська розсмішила незграбним виглядом в піджаку з блискіток: "Не працює дієта!".