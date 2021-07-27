Дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова актриса Анна Саліванчук поділилася секретами краси
Анна Саліванчук є українською актрисою і дружиною продюсера "Квартал 95". Дівчина славиться своєю красою і активно веде свій блог, де ділиться з українками порадами зі свого життя. Про це повідомляє Politeka.net.
На цей раз дівчина поділилася новою публікацією в соціальній мережі Instagram. На відео Анна ніжному білому топі з глибоким декольте і в той же колір обтягуючої спідниці повільно танцює з півонією в руках.
"Немає важче роботи, ніж намагатися виглядати красивою з восьмої ранку до півночі", - стверджує Бріджит Бардо.
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"Важко стати чарівною, якщо ти лінива", - каже інша красива актриса, Софі Лорен. І з ними важко не погодитися.
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Красива жінка не може собі дозволити виглядати розпатланою або недоглянутою. І тільки їй одній відомо, скільки сил, часу і коштів вкладено в її сяючу шкіру, бездоганну зачіску, білозубу посмішку і стильний одяг. І це крім основної роботи, виховання дітей і домашніх справ.
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І знаєте що? Немає не красивих жінок. Є ліниві.
Тому геть лінь!
Адже жінкою бути так круто! Використовуйте це!", ділиться з українками відома актриса.
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Шанувальники Анни засипали її позитивними коментарями: "Красуня!", "Ти супер!", "Богиня", "Ти така красива і сексуальна, я аж таю від твоєї краси", "Аннушка, чудово виглядаєш. Як королева!", "Ви прекрасні як цей чарівний півонія".
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