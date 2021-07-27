Відома українська співачка, теле- та радіоведуча Оля Цибульська, яку звинувачують у розлученні Dzidzio, розповіла шанувальникам, що дуже втомлюється

Як пише Politeka.net, 35-річна співачка з Радивилова Оля Цибульська, яку колишня дружина Dzidzio Ярослава Хома (сценічний псевдонім Slavia) публічно звинуватила у своєму розлучені, у своєму Instagram влаштувала фанатам рубрику "Питання-відповідь".

Так, на запитання шанувальниці "Як віднайти рівновагу та гармонію?", Цибульська відверто відповіла, що не знає.

"ХЗ. Я сама буваю в ауті. Іноді не вистачає сил на усіх і на усе. Забуваю, де я. Буває навіть не знаю що поїсти, зникають "мої" бажання. Я молюся і відпускає. Іду в місця, де відчуваю силу, розмовляю з янголами, іду на масаж, читаю вночі і пробую прокидатись, не підриваючись. Відкриваю очі зранку і кажу: "Привіт, чудо. Як ти?", - пише Цибульська.

Раніше Politeka писала, що Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб...".

Нагадаємо, що Дзідзьо після розлучення вразив новим образом на шоу "Співають всі": "Це щось неймовірне".

А ще Politeka повідомляла, що замішана в розлученні DZIDZIO Цибульська приголубила Олега Винника: "Я перша вовчиця".