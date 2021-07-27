Популярна вітчизняна зірка театру і кіно Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", заговорила про почуття

Тема розставання з Олександром Еллертом стала найпопулярнішою в коментарях під постами зірки, незважаючи на те, що вона очікувано відмовилася коментувати ситуацію в особистому житті. Зараз в кожному посту Ксенія публікує цікаві висловлювання, що розкривають її мислення з приводу ситуації в цілому і підігрівають інтерес.

"Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Не відповідати, не чекати, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові " - написала Ксенія під новим кадром.

Користувачі Мережі почали спілкуватися в коментарях і писати про причини розриву Ксенії з Олександром, причому не обійшлося без коментарів самої артистки після критики.

"Іноді можна і підлаштуватися, іноді можна бути і простіше» - зазначає одна з користувачів, на що Ксенія нагадала, що краще бути собою.

"Через що розлучилися? Через її правильності, ви б витримали?; хороша пара була ((щастя вам; є таке... шкода, з ним вона здавалася щаслива як Дитина; Невже є люди, які в це вірять, не за горами інша новина буде, 100 відсотків, все передбачувано; ти через цур правильна, тобі точно всі роки бути без чоловіка.😢 ; роз'їдає ? @misha.k.ua якщо ви коментуєте Дані повідомлення, значить є частка правди в цих словах... видно, що зачіпає. Тригубенко треба було вибирати для сім'ї, а не Ось це ось все» - відреагували в мережі під відповідями Мішиної.

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