Дочка відомої української акторки Олени Кравець Марія показала шанувальникам, як танцює на пляжі

Як пише Politeka.net, 17-річна дочка Олени Кравець Маша вже майже два роки живе окремо від мами, адже в сімейному будинку стало не вистачати місця. Гумористка зізнавалася, що перший час дуже хвилювалася за неповнолітню дочку та її самостійне життя. Але доволі скоро Маша переконала маму, що хвилюватися їй абсолютно нічого.

Дівчина зараз знімає квартиру разом зі своєю подругою. Попри те, що Маша давно стала самостійною, вона часто зустрічається з батьками й вони разом проводять багато часу.

Дівчина активно веде блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками цікавими фото та відео.

Так, цього разу 17-річна Маша опублікувала коротке відео, у якому показала як танцює на пляжі та чекає, ймовірно, схід сонця. Дівчина пластично рухається під повільний англійський трек. На відео Маша Кравець одягнена в зелений топ та чорні штани, підперезані поясом.

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