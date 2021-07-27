Актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко поділилася одкровенням

Вікторія Булітко є популярною актрисою на українському телебаченні. Дівчина прославилася своєю участю в "Дизель шоу". Також вона відома як співачка. Вікторія активно веде свої соціальні мережі і ділиться там з фанатами творчістю. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу дівчина поділилася новим ітригуючим фото в Instagram. На знімку Вікторія не одна, поруч з нею лежить в ліжку її колега з "Дизель шоу" Євген Гашенко.

"Застукали нас з Женею в ліжку! Немає сил більше приховувати - ми з Женею ... колеги і друзі! Але сценаристи "татусів" бачать нас по-іншому. Як-стане ясно в 4 сезоні»Папанек".

Але я сама не очікувала, що моя Ольга Миколаївна займе містечко в серці Микити Сергійовича.



P. S до речі, ми рідко граємо з Женею любов-морква. А тут у нас прямо захоплюючі інтригуючі перипетії...", поділилася одкровенням актриса.

Шанувальники з очікуванням наступного сезону засипали акторів комліментами: "Чекала цього в попередньому сезоні!", "А я вірив!! Спасибі, чекаю новий сезон", "Пощастило Микиті", "Класно разом виглядайте, продовжуйте в тому ж дусі", "Супер!".

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