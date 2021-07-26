Відомий український актор театру та кіно, заслужений артист України, чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк заспівав разом з дружиною на сцені
Як пише Politeka.net, акторка Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися у 1996 році й уже 25-й рік живуть у щасливому шлюбі. Цього року подружжя відсвяткувало срібне весілля. На честь такої події зоряна пара вирішила повторно укласти шлюб і навіть обмінялася клятвами. На другому весіллі Борисюка та Сумської були їхні друзі, а також українські знаменитості.
Віталій Борисюк – доволі активний користувач соцмереж. Так, він виклав відео, де разом з дружиною співає на концерті в Луцьку з нагоди 20-річчя фестивалю "Zunami". Борисюк та Сумська виконали декілька пісень. Ольга була одягнена у довге біле літнє плаття, а Віталій у класичний костюм та білі кросівки.
Таким чином, Віталій Борисюк вирішив нагадати про свій співочий талант.
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