Дуже популярний український виконавець Діма Монатік з Луцька завітав в гості до співачки Наді Дорофеєвої

Як пише Politeka.net, 35-річний уродженець Луцька, популярний співак та суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік прийшов в гості до співачки Наді Дорофеєвої.

Як відомо, знаменитості – сусіди. Їхні будинки розташовані поряд у селі Крюківщина Київської області. За даними, свій маєток Монатік придбав ще п’ять років тому. На території є власний басейн, дитячий майданчик, гойдалки та батут. Також зірка має окремий будинок для гостей, який знаходиться на задньому дворі.

Нещодавно, сусідами Монатіка стало зіркове подружжя Дорофеєвої та Дантеса. Вони придбали житло на 270 квадратних метрів. На території будинку є величезний басейн та багато рослин. За документами будинок оформлений на співачку.

Оскільки Монатік та Дорофеєва живуть дуже близько, то часто ходять в гості один до одного. Так, цього разу Надя опублікувала відео, де Діма Монатік в халаті та Володимир Дантес грають в приставку у вітальні в Дорофеєвої вдома.

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А ще Politeka повідомляла, що суддя "Голосу країни" Монатік засвітився, обійнявшись з пекучою брюнеткою з "НеАнгелів": "Колосальне задоволення".