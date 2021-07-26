"Холостяк" Микита Добринін, чоловік переможниці проекту Даші Квіткової, розповів про сина

Як пише Politeka.net, Микита Добринін є популярним українським бізнесменом, який прийшов на "Холостяка", щоб знайти своє кохання. І красунчику вдалося, адже він вибрав Дашу квіткову, яку вже взяв заміж, а нещодавно у пари з'явився син. Микита, як і Даша, активно веде Instagram і ділиться своїми відчуттями після народження дитини.

На новому фото Микита на руках тримав маленьку дитину. Добринін дав пальчик синові, який взявся за нього рукою.

"А ще нашому Льву сьогодні два тижні. Я в дорозі і вже сильно до остраху сумую за своєю малятком @kvittkova і синові

Че робити, як тут перебороти цей смуток розставання?",- написав Микита, натякаючи, що зараз не поруч з сім'єю.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"А хіба не завтра 2 тижні?", "Як два тижні, як швидко час летить ) нехай росте здоровим і щасливим", " просто згадувати про те що ви це робите для нього. Для його кращого життя. Для його достатку!! Для того щоб він пишався що у нього такий тато:)))", "Ваш Лев дуже серйозний хлопець ! Характер дітей видно з народження ! Бережіть себе і вашу сім'ю".

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