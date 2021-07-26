Дві співачки Наталія Могилевська і Анастасія Приходько посварилися під час зйомки шоу "Співають всі!", що отримало продовження

Українців готують до виходу нового шоу, в якому знімуться відразу 100 суддів - представників українського шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Капітаном на проєкті, до чиєї думки будуть прислухатися, стала Наталія Могилевська.

Анастасія Приходько нещодавно висловилася про блогерів, які приходять на різні шоу. За її словами, таким людям потрібен контент, але артистці хотілося б, щоб відео були з нотками інтелекту.

У відповідь Наталія Могилевська попросила Приходько не знецінювати працю блогерів, адже в будь-яке відео вони вкладають багато сил.

Невелика перепалка отримала своє продовження. Приходько у своєму новому пості зазначила, що відомий український блогер і тік-токер Олег Машуковський сприйняв слова зірки на свій рахунок, але співачка абсолютно нікого не хотіла образити.

"Хлопці! Ну, я не проти Тік-Току, я не проти блогерства, кожен в цьому житті вільний займатися тим, що хоче! І я знаю, що це робота, яка вимагає максимум часу і зусиль!",- зазначила артистка.

Анастасія повідомила, що зараз час, коли блогери демонструють свою вульгарність, а вона росла, коли у молоді були інші кумири - персонажі з серіалу "Бригада", Цой і так далі.

Співачка ж більше турбується про дітей, які дивляться на сьогоднішніх блогерів і в їх незміцнілих умах відкладається, що дії тих нормальні.

Приходько визнає, що персонажі "Бригади" не найкращий приклад, але все ж у серіалі демонструвалася дружба, мужність та інші якості.

В кінці Настя повідомила, що відвідає "whynot____house", де зустрінеться з Машуковським і все йому пояснить особисто.

"Так, що чекай! Сподіваюся, ти не злякаєшся!",- додала вона.

Нагадаємо, Могилевська та Приходько публічно посварилися на шоу " Співають всі!"

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