Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт поділився своїми думками з українцями

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є переможцем проекту" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Пара після завершення зйомок почала будувати стосунки, але нещодавно вирішила розлучитися. Ксенія, як і Олександр, мовчать про причини, але не перестають проявляти активність в соціальних мережах.

Цього разу Еллер поділився в Instagram фото, на якому сидів серед поручнів стадіону "Олімпійський". Молодий чоловік посміхався, закривши одне око.

"Коли закриваєш одне око, то трохи зміщується предмет твоєї уваги, помічали Ж ж... або це щось із зором.

Обережно. Під цим постом кануло в лету кілька диво-акаунтів", - написав Олександр.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Канути в Лету, а не в літа (роки, я так розумію, ти мав на увазі ?) Літа - це річка забуття в підземному царстві Аїда", " це все через комп'ютер! Мені мама так говорила!", "Саша, ти офігенно класний".

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