Співачка Тіна Кароль з'явилася на заході в незвичайному блискучому вбранні від улюбленого дизайнера

Популярна артистка не так давно з'явилася на заході в досить дорогому і незвичайному образі. Для виходу в світ і свого виступу зірка вибрала по-справжньому дорогий наряд. Так, з'явилася Тіна на сцені в одязі з колекції David Koma (Давид Кома).

Раніше зірка вже неодноразово показувала себе в образах від коми. На цей раз вона одягла блискучий костюм з камінням з сіточки. Причому сорочка з кристалами і штани оцінюються в 2395 доларів (65 тисяч гривень) і 1550 доларів (42 тисячі гривень) відповідно.

Причому аксесуари на зірці були також не з простих. Артистка одягла прикраси від Nomis.

Примітно, що навіть в такому розкішному образі шанувальники і просто користувачі Instagram знайшли до чого причепитися:

"Очеровательная як завжди! ❤ ; Найкрасивіша!😍 ; Чому очі по різному нафарбовані🤔; ніжна і прекрасна, як зефір...❤ ️ ; Жах😢 😢, а зачіска з макіяжем просто невиправдали себе; Тіна знову голяка?».

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