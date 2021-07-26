Український шоумен Анатолій Анатоліч розповів шанувальникам, як почувається після вакцинації

Як пише Politeka.net, відомий теле- та радіоведучий 36-річний Анатолій Анатоліч, якого українці знають як ведучого red room вокального шоу "Голос країни" та ранкових шоу "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", розповів фанатам, що вирішив вакцинуватися від коронавірусу.

Так, у своєму Instagram чоловік розповів про наслідки вакцинації від вакцини Pfizer. Як завжди, ведучий зробив це з гумором. Він опублікував серію фото, де спочатку схожий на самого себе, тоді стає лисим, а вкінці перетворюється в жінку.

"Вакцинувавсь. З побочки: став розумніший і гарніший. Більше ніяких проблем", - так підписав першу світлину ведучий.

На другій світлині він жартома показав, як виглядає за 20, а на третій за 40 хвилин після вакцинації.

"20 хвилин після вакцінації. Політ нормальний",- пише Анатоліч.

Фанати оцінили почуття гумору відомого ведучого та залишили багато коментарів.

"Перетворюєтеся у Влада Яму", "Анатолій, а Вам вакцинація, справді, пішла на користь!👍🏻", "Влад Яма значить вже давно вакцинований) Про Гордона взагалі мовчу)))", " 😳 серйозно ?! 😂😂😂👏. Я думаю де Ви поділися? Вранці не було в ефірі 🤪", " Ахахха! Па-мєд-ліннєє😂 я ще до того образу не звикла😂😂😂", - сміються фанати.

Раніше Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною потрапили під удар стихії прямо на трасі, кадри: "Дідько...".

Нагадаємо, що Полякова, Репяхова, Анатолій Анатоліч та інші: скільки заробляють українські зірки в Instagram.

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" здивувала заявою після своєї вакцинації: "Нам хана!".