Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, влаштувала сварку під новим відео

Молода дружина Віктора Павлика завжди потрапляє в центр уваги завдяки постам в Instagram. При цьому Катерина завжди намагається підкреслити, що хейтерам немає місця на її сторінці.

Проте посперечатися і посваритися в коментарях Репяхова встигає сама, щоб позбутися від недоброзичливців. Цього разу Катерина представила серію образів у різному стилі перед дзеркалом. Причому далеко не всі з них були парадними і підкреслили її привабливість.

"Нехай ці образи залишаться тут ❤ ️" - написала дівчина під відео.

Користувачі поспішили обговорити побачене і навіть розкритикували перші "луки", які приховали фігуру Катерини:

"Половина образів" шо попало», але рекламу відпрацювали 💪 🤑 " - пише одна з фоловерів репяховой.

"Якби це написала 12 річна дівчинка, я б не здивувалася. А коли це пише доросла жінка, не зрозумію такого ніколи. Не назву інакше, як заздрість " - написала у відповідь Катерина.

"Ось і реакція скривдженої дівчинки🥲.... Заздрість?!Ви серйозно?! Чи то ще буде!!! P. S. Окрема подяка за увагу)) " - послідувала реакція далі.

"Скривдженої дівчинки? що Ви несете)) за увагу будь ласка " - відреагувала знову молода мама.

"Хотіли публічності-отримали)Ось чому, якщо цей контент не зайшов, вас так зачепив відвертий, правдивий коментар?!Д А і чому заздрити?!🤷 ♀️Ось, коли Осадча «бомбила» вашого франковича гарячими питаннями (пару місяців тому) ви не відреагували ніяк?! Браво, Катерині ПОСМ; 😂 посмішили)); футболки взагалі ніякі; рожевий костюм супер🔥».

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