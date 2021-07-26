Відома українська співачка Джамала показала, як починає робочий тиждень

Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Красуня навіть стала переможницею Євробачення, заспівавши пісню 1944. Зараз дівчина продовжує займатися творчістю, а також активно веде Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На новому відео красуня показала, як виходить з води. Дівчина в бікіні підійшла до камери, нагнулася на ній, показуючи форми, а після цього ролик закінчився. Образ Джамала доповнила стильним капелюшком.

"Красиво виходжу з вихідних в робочий понеділок", - написала Джамала.

Фанати подивилися ролик більше 8 тисяч разів і написали коментарі:

"А краса приходить і в наші понеділки з Вами. Краща", "де це так порожньо"," дуже красиво", " Це де така краса в Туреччині?", "Найкраща Джамала. Гарного відпочинку", "Богиня".

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