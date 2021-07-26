Українська співачка Олександра Зарицька порадувала фанатів новою світлиною
Як пише Politeka.net, 28-річна українська співачка, солістка гурту "KAZKA", учасниця шоу "Голос країни" та "Х-фактор". Хоча в дитинстві Саша займалася майже всіма видами танців – від сучасних до акробатичного рок-н-ролу, все ж вибрала кар'єру співачки.
Дівчина часто радує шанувальників яскравими світлинами в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала красиве фото у довгій блискучій сукні, яка підкреслила її схудлу фігуру.
"Ще трохи сяйва ✨🌙", - підписала фото Олександра.
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У підписі до публікації співачка розповіла, що цього разу одягнула сукню відомої дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Шанувальники Олександри Зарицької оцінили фото та залишили коментарі.
"Просто богиня 🔥🔥🔥😍😍", " О мій бог ці очі зводять з розуму😍😍😍", "Дуже гарна 😍🔥", - пишуть шанувальники співачки в мережі.
Раніше Politeka писала, що схудла солістка KAZKA Зарицька вразила зовнішністю поруч з Тіною Кароль: "Справжній кайф".
Нагадаємо, що солістка KAZKA Зарицька зважилася на участь у "Танцях з зірками", розбурхавши українців: "Худни, поки є час".
А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька підкреслила свої достоїнства сукнею в сіточку: "Просто космос".