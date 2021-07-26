Відома українська співачка Оля Полякова показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно вакцинувалася і вже встигла полетіти на відпочинок, прихопивши з собою старшу дочку Марію. Виконавиця відразу почала активно показувати в сторіс, як проходить відпочинок.
На нових кадрах Оля була в купальнику, стильних окулярах і капелюсі. Красуня стояла перед камерою, демонструючи розкішні форми. На другому сторіс Полякова показала, як дочка плаває в басейні. Маша помахала на камеру, коли мама на неї навела.
"Ну що, друзі мої. Подивіться, в якій красі ми з Машкою знаходимося. Дуже чекаємо господиню додому, хоча у неї там так добре, що навіть незручно якось викликати її назад додому. Никуля, ми тебе чекаємо. Насолоджуватися".
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
Нагадаємо, Полякова різко висловила українцям, що про них думає після хвилі негативу на адресу дочки
А ще Politeka писала, що Оля Полякова в блискучому боді і колготках в клітинку влаштувала "дикі" танці
Також Politeka повідомляла, що Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю