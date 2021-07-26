19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин показав, кому належить його серце
Співак зараз будує стосунки зі своєю коханою, 23-річною Іванною, пише Politeka.net. На початку цього літа артист навіть зробив пропозицію дівчині, і та відповіла згодою.
Пара живе разом, але Роман не втомлюється зізнаватися Іванні в коханні навіть в соцмережах.
Так, у своєму Instagram переможець популярних проектів опублікував нові знімки з коханою. Сасанчін ніжно притиснувся до Іванни, обнявши її за талію на вулиці.
"@annavi_i ❤️😝 люблю безмежно 😘", - не стримав почуттів співак.
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За 45 хвилин публікація зібрала майже 3000 лайків і трохи коментарів.
"Класна пара🔥 🔥 🔥 🔥"," кошенятка наші!😍 ", "Дуже хороші😍 😍 😍", "шикарні", "хороші 😍😍❤️", "😍😍😍😍 любов", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Роман та Іванна познайомилися під час локдауна у компанії спільних друзів. Дівчина розповіла, що хотіла подивитися на хлопчика, який переміг у відомих шоу, а в підсумку перед нею постав гарний хлопець.
Сасанчин відразу запримітив Іванну і став надавати їй знаки уваги, але та холодно на це реагувала, навіть не приходила на побачення. Пізніше співак зміг розтопити серце дівчини.
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