19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин показав, кому належить його серце

Співак зараз будує стосунки зі своєю коханою, 23-річною Іванною, пише Politeka.net. На початку цього літа артист навіть зробив пропозицію дівчині, і та відповіла згодою.

Пара живе разом, але Роман не втомлюється зізнаватися Іванні в коханні навіть в соцмережах.

Так, у своєму Instagram переможець популярних проектів опублікував нові знімки з коханою. Сасанчін ніжно притиснувся до Іванни, обнявши її за талію на вулиці.

"@annavi_i ❤️😝 люблю безмежно 😘", - не стримав почуттів співак.

За 45 хвилин публікація зібрала майже 3000 лайків і трохи коментарів.

"Класна пара🔥 🔥 🔥 🔥"," кошенятка наші!😍 ", "Дуже хороші😍 😍 😍", "шикарні", "хороші 😍😍❤️", "😍😍😍😍 любов", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Роман та Іванна познайомилися під час локдауна у компанії спільних друзів. Дівчина розповіла, що хотіла подивитися на хлопчика, який переміг у відомих шоу, а в підсумку перед нею постав гарний хлопець.

Сасанчин відразу запримітив Іванну і став надавати їй знаки уваги, але та холодно на це реагувала, навіть не приходила на побачення. Пізніше співак зміг розтопити серце дівчини.