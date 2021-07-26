Українська виконавиця Наталія Могилевська показала, як ніжиться на сонечку

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною українською співачкою. Красуня і зараз активно займається творчістю, а також веде Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим.

На новому фото Наталя з'явилася в купальнику, сидячи на лавочці на вулиці. Красуня насолоджувалася сонечком, закривши очі від задоволення, а рукою взялася за волосся.

"Якби ви їхали на море, а у валізу могли б взяти 3 речі. Щоб ви взяли?",- написала Наташа.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Якщо б мені сказали" сідай, поїхали на море", я б поїхала цю секунду і без валізи)))"," Купальник, гроші і гарний настрій"," Купальник, капелюх і плаття"," Телефон, Зарядний пристрій, банківську карту"," хлопця і картку з баблом"," банківську картку, паспорт, тест, а там все буде","Купальник, паспорт і фату".

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