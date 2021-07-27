Відома танцівниця Ілона Гвоздьова заявила, що більше не братиме участь у проекті "Танці з зірками"

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ілона Гвоздьова чотири роки брала участь у проекті.

"Кожен раз виходячи на сцену я проживала маленьке життя своїх героїнь, кожен мій зірковий партнер був по - своєму прекрасним і гідним перемоги, кожен танець я присвячувала Вам, мої дорогі глядачі. За цей час я намагалася віддавати всю себе своїй улюбленій справі, розкривати своїх героїв, тренувати і дарувати вам свято», - зазначила вона.

Але більше Гвоздьова не буде танцювати в проекті.

"Прийшов час йти далі, відкривати тепер нову себе, виходити за рамки танцівниці і шукати себе... я відчуваю що можу бути більше, ніж просто танцівницею, хочу більшого, ніж просто танцювати на сцені, прийшов час відкривати свої нові грані, а не тільки своїх партнерів. Я розумію, що незамінних артистів не буває, але є неповторні і я хочу бути в їх числі», - розповіла танцівниця.

Відзначимо, багатьох глядачів шоу такий поворот засмутив. У той же час Ілоні Гвоздьовій бажають удачі в її нових починаннях.

"Дуже шкода... Бажаю удачі», "Без вас танці не Танці", "Ілона, трудяжка! Найщиріший чоловічок в танцях, зацікавлений в прогресі партнера, а не зіркових інтригах. Чекаємо Ваших нових проектів", «І заради кого тепер дивитися шоу?»- пишуть в мережі.

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