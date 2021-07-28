Солістка групи Go_A Катя Павленко показала, в яких умовах вони з групою живуть на гастролях
Як повідомляє Politeka.net, солістка групи Go_A, яка представляла Україну на "Євробаченні" Катя Павленко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними кадрами з гастрольного автобуса, на яких показала, в яких умовах вони переміщаються по країні під час гастролей.
На кадрах видно, що автобус не простий, а обладнаний – зі спеціальними ліжками. Так що учасники колективу можуть в дорозі не просто відпочити, але навіть поспати.
Так, в одній з сторіс Катя входить в автобус, показує шанувальникам спочатку водія, а потім і хлопців з групи. "Так, передаємо за проїзд, щоб я не йшла", - голосно говорить співачка, жартівливо звертаючись до хлопців в автобусі.
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