Знаменита українська співачка Анастасія Приходько відверто відповіла на важливі питання

Як повідомляла Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько відома як українська артистка. Співачка в шлюбі і у неї троє дітей. Про це вона часто розповідає у своїх соціальних мережах.

На цей раз дівчина спілкувалася з шанувальниками в Instagram у вигляді: Питання/відповідь. У своїх історіях вона написала: "Давайте вже відпочинемо від цієї тематики і пограємо. Задавайте питання так, щоб я могла відповісти тільки "так" або "ні". Обіцяю бути чесною!".

Першим визнанням Анастасії було в тому, що вона удочерила або б усиновила дитину. На це питання вона відповіла "Так". Також вона прикріпила фото зі своєю дитиною.

Артистка також заговорила про зради. На питання "Тобі зраджували?", вона відповіла "Так". На фото Анастасія лежить на піску в чорному бандо і її образ доповнює тюрбан.

І останнє інтригуюче питання було таким: "Чи хотіла втекти від усіх на Кубу, пити ром, і насолоджуватися тишею?". На це питання Анастасія, тримаючи в руці келих з коктейлем, відповіла "Так".

Раніше повідомлялося, Приходько в топіку осоромилася, спробувавши записати танцювальне відео: "Тема закрита".

Також, Приходько жахнула позбавленими смаку образами, показавши, як на ній економили в Росії: "Не вистачило грошей на..."

Нагадаємо, Приходько взялася за келих, влаштувавши розваги з подружкою: "Все добре починалося, але..."





