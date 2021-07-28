Знаменита українська співачка Анастасія Приходько відверто відповіла на важливі питання
Як повідомляла Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько відома як українська артистка. Співачка в шлюбі і у неї троє дітей. Про це вона часто розповідає у своїх соціальних мережах.
На цей раз дівчина спілкувалася з шанувальниками в Instagram у вигляді: Питання/відповідь. У своїх історіях вона написала: "Давайте вже відпочинемо від цієї тематики і пограємо. Задавайте питання так, щоб я могла відповісти тільки "так" або "ні". Обіцяю бути чесною!".
Першим визнанням Анастасії було в тому, що вона удочерила або б усиновила дитину. На це питання вона відповіла "Так". Також вона прикріпила фото зі своєю дитиною.
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Артистка також заговорила про зради. На питання "Тобі зраджували?", вона відповіла "Так". На фото Анастасія лежить на піску в чорному бандо і її образ доповнює тюрбан.
І останнє інтригуюче питання було таким: "Чи хотіла втекти від усіх на Кубу, пити ром, і насолоджуватися тишею?". На це питання Анастасія, тримаючи в руці келих з коктейлем, відповіла "Так".
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