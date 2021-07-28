Відомий виконавець і автор пісень Олександр Пономарьов показав фото з підрослим сином
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олександр Пономарьов, який в недавньому інтерв'ю розкрив подробиці судів за сина, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу артист поділився цікавим фотоколажем, на якому показав, як його син Саша змінився за п'ять років.
Пономарьов опублікував два знімки з відпочинку з сином, тільки з різницею в п'ять років. Перший знімок був зроблений в 2016 році, коли Саші було 9 років, а другий в 2021 році з уже 14-річним хлопцем. І якщо син артиста здорово підріс і змінився за цей час, то сам Пономарьов залишився колишнім. У коментарях українці жартують, що виконавець, як ніби заморожений.
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У підписі до публікації Олександр написав: "Всього 5 років різниці між цими фото! Слава Богу за все". Користувачі тут же почали коментувати фотоколаж: "Прекрасні фото!", "Такі класні", "Саша Джуніор красень, і видно, що і хороша дитина! Щастя вам обом!", "Красиво", "Красені", "Одне обличчя", "Тато, як заморожений. Не змінюється", "Клас".
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