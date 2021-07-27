Переможець "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав у сторіс, хто до нього повернувся
Як пише Politeka.net, Олександра Еллерт став переможцем шоу"Холостячка". Чоловік після проекту будував стосунки з Ксенією Мішиною, але пара нещодавно розлучилася. При цьому Еллерт продовжує вести активно соціальні мережі і ділиться найцікавішим.
Олександр завантажив кілька сторіс, на яких показався з дочкою Еліною, яка тільки повернулася з відпочинку.
"Дитина повернулася з відпочинку-вухо закладено, ніс закладений", - сказав Еллерт.
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"Горло болить, очі закисають і болять від води, коротше", - сказала Еліна, дочка Олександра.
"Класно відпочила, виходить", - відповів Еллерт.
На другому сторіс Олександр вже радував доньку подарунками.
"Еліна, тобі Аліна передала подарунки. Це кепка, це пакет і це якісь дівчачі штуки", - сказав Еллерт.
Ще на одному сторі дівчинка вже дивилася, що в пакеті, приміряючи речі.
"Яка блакитна майка. Кепка топ. Намагаємося зрозуміти що це", - сказала Еліна.
Розбирається моя шмоточніца", - написав Еллерт під відео.
На заключному сторіс Олександр і Еліна сиділи на березі водойми. Сім'я вирішила зробити пікнік, замовивши суші.
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