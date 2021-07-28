Відомий виконавець Олексій Потапенко (Потап) повернувся з гастролей і похвалився українцям кадрами зі свого особняка
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, який взяв у дружини співачку Настю Каменських часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так цього разу Потап показав у сторіс яскраві кадри з тераси свого розкішного особняка під Києвом, де живе разом з молодою дружиною. Там є все - басейн, ідеальний газон і справжній затишок.
На кадрах видно, що на веранді будинку у пари стоїть обідній стіл, раніше вони не раз показували, що в теплий період люблять там трапезувати. Також на відео можна побачити ідеальний газон у дворі будинку, і басейн з плаваючою на ньому фігурою. "Золота" цим кадрам додає західне сонце, яке заливає світлом весь двір і терасу.
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На столі, як показав Потап, стоїть яскравий букет квітів і невеликий вазон, а також свічник зі свічками і все це на спеціальному підносі. Навколо столу стоять затишні крісла, а сама веранда оформлена в красивому ретро-стилі.
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