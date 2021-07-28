Андрій Данилко з "мамою", Тіна Кароль, Володимир Остапчук та інші зірки насмішили українців

Як пише Politeka.net, MUZVAR на своїй сторінці в Instagram вирішив пожартувати над українськими зірками, зробив кумедні фотошопи.

На першому фото Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) з "мамою" сиділи в плацкартному вагоні. На другому фото Тіна Кароль сиділа біля картатої сумки на пероні. На третьому кадрі показали співака Антона Вельбоя, який стояв "без голови" на пляжі. На наступному фото була група "The Hardkiss" у воді. А ось на п'ятому фото Надя Дорофєєва і Позитив продавали пахлаву. Jerry Heil разом з Анною Трінчер позували на четвереньках в купальниках, а Володимир Остапчук був в одних трусах, в яких стирчав пістолет. Також було кілька інших зірок, над якими пожартували в публікації.

"Зіркове літо 2021

Спеціально для вас дістали фотографії відпусток наших зіркових красунь і красенів.

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А де цього року відпочиваєте ви?

P.S .: Дисклеймер ні писали, і так все зрозуміло", - написано під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Остапчук"," а я вдома під вентиляцією"," смішно і круто", " Блондинка Юля. Ввал щасливий", "Ахахаха, який ор", "Русалка краще за всіх".

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