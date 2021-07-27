Легендарна 62-річна співачка Мадонна показала, як провела з сім'єю час

Як пише Politeka.net, незважаючи на свій вік красуня стежить за своєю фігурою і знаходиться в прекрасній фізичній формі. Красуня неодноразово дивувала публіку цікавими виступами і гарячими моментами.

Але цього разу дівчині цього здалося мало, тому 62-річна красуня вирішила влаштувати гарячу фотосесію на барбекю з сім'єю. Красуня була в міні-шортиках і капелюсі. На кількох фото дівчина показала гарячі пози, не соромлячись розсунути ноги.

"Мадонна на барбекю з сім'єю", - підписали фотографії в одному з Instagram-акаунтів.

Користувачі поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ноги скрізь розсовувати обов'язково?!?", "Ох виявляється ми не правильно на шашлики одягаємося і фото робимо"," яка ж вона красуня"," сподіваюся цього разу вона не зжерла нікого з дітей"," Діти дуже сильно на неї схожі, як дві краплі води","дуже дивна фотосесія".

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