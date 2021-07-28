У мережі показали яскраві кадри з відпочинку співачки Таюне, яку називають "таємною дружиною" Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник ретельно приховує від фанатів своє особисте життя. Однак, йому вже давно приписують романтичні стосунки з Таїсією Сватко (Таюне), яка співає у нього на бек-вокалі. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених дівчині, опублікували яскраві кадри, на яких показали її в роботі і на відпочинку.

На першому фотоколажі Таюне відображена в закуліссі премії "Українська Пісня року", де вона отримала нагороду. Тут красиво позує при повному параді - в короткій спідниці і чорному кофтині, її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий макіяж.

На другому фотоколажі Таїсія знята під час відпочинку – тут вона виглядає простіше, і явно веселиться від того, що відбувається. Як видно, співачка сидить за столом, на ній світла футболка з яскравим принтом, а волосся приховане за модною кепочкою.

У підписі до фото написали: "Та, хто робить пожежу, не розпалюючи сірників". Користувачі тут же почали коментувати фото "таємної дружини" Винника: "Ти прекрасна, як завжди, і без пожежі згораємо від любові!", "Від її вогненної краси можна просто осліпнути", "Красуня", "Наша улюблена принцеса", "Дуже красиво", "Красуня ти, Таюне", "Таюне, осінь красиво".

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