Знаменита співачка Тіна Кароль на концерті вихопила телефон шанувальника
Тіна Кароль є популярною українською виконавицею. Дівчина збирає величезні майданчики глядачів і у неї безліч шанувальників. Співачка має масу фан-клубів в соціальних мережах. Про це повідомляє Politeka.net.
На цей раз на одній з фан-сторінок в соціальній мережі Instagram з'явилося відео з концерту Тіни Кароль. Там дівчина в обтягуючій чорній сукні з незвичайним розрізом в якийсь момент забирає телефон у одного з шанувальників і знімає своє виконання пісні "Жизнь продолжается".
"Яка ж Тіна Кароль неймовірна. Мені подобається її фішка забирати телефони", пише про співачку фан-аккаунт.
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У даного фан-аккаунта Тіни Кароль близько 4 тисяч шанувальників. Публікація набрала понад 8 тисяч переглядів.
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