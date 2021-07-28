Знаменита співачка Тіна Кароль на концерті вихопила телефон шанувальника

Тіна Кароль є популярною українською виконавицею. Дівчина збирає величезні майданчики глядачів і у неї безліч шанувальників. Співачка має масу фан-клубів в соціальних мережах. Про це повідомляє Politeka.net.

На цей раз на одній з фан-сторінок в соціальній мережі Instagram з'явилося відео з концерту Тіни Кароль. Там дівчина в обтягуючій чорній сукні з незвичайним розрізом в якийсь момент забирає телефон у одного з шанувальників і знімає своє виконання пісні "Жизнь продолжается".

"Яка ж Тіна Кароль неймовірна. Мені подобається її фішка забирати телефони", пише про співачку фан-аккаунт.

У даного фан-аккаунта Тіни Кароль близько 4 тисяч шанувальників. Публікація набрала понад 8 тисяч переглядів.

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