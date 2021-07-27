Відома українська співачка Міла Нітіч, учасниця "Голосу країни", опинилася на весіллі ведучого 1+1 Богдана Юсипчука, а також фіналістки "Холостяка 11" Юлії "Зайки" Бельченко
Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є українською співачкою. Красуня запросили на весілля до телеведучого з 1+1 Богдана Юсипчука, а також зірки останнього "Холостяка" Юлії Бельченко, яка пройшла у фінальну частину проекту.
На новому фото, яке Міла опублікувала в Instagram, позувала вся трійця. З одного боку стояв у сорочці і піджаку Богдан, з іншого - Нітіч, яка була в червоно-білому вбранні. По центру знаходилася наречена Юлія, яка була в шикарній весільній сукні з прозорим верхом.
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Сіроока внучка Чапкіса "приворожила" єдиного сина Софії Ротару: "Закоханий..."
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
На Київщині ввели "новий" карантин, деталі: "у радіусі 10 км небезпечними вважаються..."
Новий спалах COVID-19 в Україні: ВООЗ зробила прогноз про штам Дельта, "в 1,6 рази агресивніше інших"
"Ніколи б не подумала, що буду виконувати перший весільний танець для Богдана Юсипчука та Юлії Бельченко. Вітаю, ви прекрасні", - нспіаала під фотографією Нітіч.
На інших сторі можна побачити спів Нітіч і танець молодих.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" і зірка "Голос країни" Нітіч звернулися до українців
Також Politeka писала, що Міла Нітіч з "Голосу країни" звернулася до покійного Чапкіса, якого знала особисто
А ще Politeka повідомляла, що Міла Нітіч після "Голосу країни" відчуває себе в новому шоу під командуванням Могилевської