Відома українська співачка Міла Нітіч, учасниця "Голосу країни", опинилася на весіллі ведучого 1+1 Богдана Юсипчука, а також фіналістки "Холостяка 11" Юлії "Зайки" Бельченко

Як пише Politeka.net, Міла Нітіч є українською співачкою. Красуня запросили на весілля до телеведучого з 1+1 Богдана Юсипчука, а також зірки останнього "Холостяка" Юлії Бельченко, яка пройшла у фінальну частину проекту.

На новому фото, яке Міла опублікувала в Instagram, позувала вся трійця. З одного боку стояв у сорочці і піджаку Богдан, з іншого - Нітіч, яка була в червоно-білому вбранні. По центру знаходилася наречена Юлія, яка була в шикарній весільній сукні з прозорим верхом.

"Ніколи б не подумала, що буду виконувати перший весільний танець для Богдана Юсипчука та Юлії Бельченко. Вітаю, ви прекрасні", - нспіаала під фотографією Нітіч.

На інших сторі можна побачити спів Нітіч і танець молодих.

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