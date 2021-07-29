Хто ж вони?

У мережі з'явилися імена учасників нового сезону "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, стало відомо про вихід нового п'ятого сезону проекту"Танці з зірками". Канал" 1 + 1 " зараз працює над ним. З кожним днем анонсували зірок-учасників і тепер відомо п'ять учасників нового сезону.

Першою учасницею стала знаменита українська співачка Джамала. Вона прославилася своєю перемогою на конкурсі "Євробачення". Також дівчина бере участь в зйомках кінокартин і розвивається в різних творчих відрослях. Зараз вона показує в соціальних мережах як готується до проекту.

Далі естафета перейшла до Олега Михайлюти, відомого як Фагот. Джамала засвітила його фотографії під час зйомки промо до проекту. Фагот є солістом українського гурту "ТНМК".

Заінтригувавши своїм анонсуючим відео, Фагот передав естафету популярній артистці, солістці групи "KAZKA", Олександрі зарицькій. Дівчина прославилася на головних вокальних шоу країни.

Стриптизер Олексій Суворовцев прийняв виклик від солістки групи "KAZKA" і представив анонс, яким заінтригував глядачів. Також Олексій є зіркою серіалів.

Завершила п'ятірку актриса "жіночого кварталу" Анастасія Оруджева. Дівчина прославилася як гумористка на шоу"Ліга Сміху".

Ще одним учасником нового сезону Танців з зірками став зірка Ліги Сміху Іван Люленов.

Шанувальники шоу" Танці з зірками "із захопленням відреагували на нових учасників п'ятого сезону:" Ну нарешті, ура!!!", "Ну все, точно дивлюся "танці" і вже знаю за кого буду голосувати", "Ух ти, круто!", "Тепер точно буду дивитися новий сезон!", "Ось я і знайшла за кого буду вболівати в цьому сезоні".

Нагадаємо, український Тарзан став учасником нового сезону "Танців з зірками": що про нього відомо

Також, солістка KAZKA Зарицька зважилася на участь у "Танцях з зірками", розбурхавши українців: "Худни, поки є час"

Раніше повідомлялося, Джамала, ставши учасницею "Танці з зірками", зробила важливу заяву: "Градус хвилювання-зростає з кожним днем"





