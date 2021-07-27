Відома українська співачка Надя Дорофєєва, суддя "Голосу країни", показала, як запалює
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою та суддею шоу "Голосу країни". Красуня активно веде соціальні мережі, де радує фанатів контентом.
Цього разу дівчина зняла відео для Тікток. Красуня була біля басейну у себе вдома, розкривши накидку і показавши свої форми в купальнику на ниточках. Дівчина доповнила образ стильними окулярами. Красуня трясла тілом перед камерою, заграючи на відео з фанатами. Ролик вирішили опублікувати на сторінці "Зоряного шляху".
"Грайлива Надя Дорофєєва бажає всім класного дня.
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У перерві між концертами і сонячними ваннами Надя Дорофєєва знімає TikTok-відео. Що скажете, сподобався ролик? Діліться в коментарях", - було написано під відео.
Фанати подивилися ролик більше 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Я не розумію, що тут має подобається. Контент нічим, на жаль", " і що тут грайливого? Хоч би бюст був", " Фу, як же вони набридли зі своїми викрутасами. Не за віком", "сподобався, особливо дітям, думаю", "Пипець..."
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