Популярна українська гумористка Вікторія Булітко поділилася одкровенням

Як передавала Politeka.net, відома учасниця проекту" Дизель шоу " поділилася відвертим фото з колегою в соціальних мережах. Дівчина активно веде Instagram і ділиться тим, що відбувається у своєму житті з шанувальниками.

Цього разу Вікторія виклала новий пост. На чорно-білій портретній фотографії дівчина в образі вамп. Такий знімок відмінно доповнює відвертий пост дівчини про службовий роман.

"Після вчорашнього посту, мій Instagram розірвало від ваших коментарів і повідомлень в директ. Я виділила три теми для обговорення і пропоную про це поговорити.



Про службовий роман

Для мене такі відносини завжди були чимось неправильним. Можливо, це гіркий досвід моїх знайомих. Можливо, фільми з дуже драматичним сюжетом. Можливо, стереотип: найчастіше за романом стоять зруйновані сім'ї, чиєсь розбите серце, страждання. А ще плітки, які явно крутяться навколо пари. Тому, мабуть, для мене «службовий роман» = «негативний досвід».

Але з іншого боку, якщо це чисті і чесні відносини, і люди абсолютно вільні, закохані, то нічого поганого не бачу. Самі вибирайте, як потім, раптом що, кожен день бачитися з людиною на роботі))))



Продовження в наступному пості...", відверто поділилася дівчина.

Шанувальники підтримали гумористку і засипали її позитивними коментарями: "Стильно і красиво", "Ну, деякі не зрозуміли, що це всього лише серіал", "Міс Чарівність", "Шикарна, на цьому фото така собі фатальна жінка Вамп", "Вікуся, чудова думка, справедлива".

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