Модель Анна Сафрончик поділилася новим фото з відпочинку

Анна Сафрончик є онукою легендарного хореографа Григорія Чапкіса. 40-річна модель з українським корінням підкорює вже багато років Італію своєю красою. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу Анна виклала нову публікацію. Як відомо, дівчина була на відпочинку на острові Міконос, Греція. На знімку дівчина в різнобарвному купальнику з паєтками, який відсвічує промені сонця, лежить на березі моря. В черговий раз Анна вражає своєю іделаьной фігурою.

"Є літо, яке ми будемо носити з собою назавжди, літо, яке ми будемо пам'ятати, літо, яке ми будемо мріяти знову прожити.", модель навела цитату з фільму "Літні дні".

Шанувальники зачаровані новим знімком моделі і залишили під фото безліч позитивних коментарів: "Що за русалка", "Королева краси", "Добра і красива. Одна з моїх улюблених актрис", "Ти занадто прекрасна", "Ти вибухова."

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