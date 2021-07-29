Фанати відкопали кумедне відео спільного інтерв'ю Тіни Кароль і Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, відомій українській співачці Тіні Кароль і молдавському Виконавцю Дану Балану після їх участі в "Голосі країни" і запису дуетної пісні довгий час приписували бурхливий роман. І хоча артисти вже спростували чутки про стосунки, деякі фанати все ж сподіваються, що вони будуть разом. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених парі, опублікували кумедне відео, в якому Дан і Тіна дають інтерв'ю Каті Осадчій.

У ролику Тіна з'явилася в розкішній сукні в підлогу, яка переливається і виблискує фіолетовими паєтками. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і розкішне декольте зірки. І саме про це вбрання Кароль і Балан розповідали в своєму інтерв'ю.

Виявилося, що Тіна замовляла вбрання для виступу з США, але вони загубилися по дорозі, що дуже засмутило співачку. Балан розповів, що Кароль навіть дзвонила йому серед ночі і скаржилася і плакала, що сукні не прийшли.

Співачка ж зізналася, що навіть думала скасувати свій виступ через відсутність її образів, проте все прийшло вчасно. "Вийшла б без сукні", - пожартував Балан, А потім раптом відсмикнув себе, усвідомивши, що сказав це вголос.

Нагадаємо, Дана Балана підловили з ефектною блондинкою на острові Корсика: "Не єдиною Тіною...".

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