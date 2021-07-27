Відомий український репер, засновник продюсерського центру Mozgi ENT. та чоловік Насті Каменських Потап розповів українцям, що дуже багато працює

Як пише Politeka.net, 40-річний популярний український артист Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя.

Так, цього разу чоловік співачки Насті Каменських пожалівся фанам, що зараз дуже багато працює.

"Зараз дуже насичений час: концерти, зйомки, зустрічі, репетиції, запис нових хітів. Часу на відпочинок залишається зовсім мало, тому всі ці перерви, навіть на 10 хвилин, починаєш дуже цінувати і брати від них максимум", - розповідає Потап.

На світлині чоловік одягнений у чорну футболку та жовті шорти з пальмами, на голові у Потапа стильна панама. Видно, що репер трохи втомлений, адже має дуже напружений графік.

Фанати оцінили публікацію кумира та написали коментарі.

"І при цьому ще й заробляти 😏", "Чекаємо нових хітів!", - пишуть користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що велелюбний Потап дозволив собі зайве в компанії красуні Астаф'євої: "Шкода Настю, навіщо вона це терпить".

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А ще Politeka повідомляла, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполохали криками весь пляж, кадри того, що відбувається: "Мама...".