Співак Філіп Кіркоров поділився кадрами конфузу під час своєї нічної прогулянки
Артист відправився в Нью-Йорк і вже кілька днів викладає фото і відео звідти, передає Politeka.net.
Цього разу співак поділився кадрами своєї нічної прогулянки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Кіркорова оточували різні люди, зокрема особливу увагу його привернула дівчина в бікіні, на сідницях якої було написано нецензурне слово російською.
Співак не приховував свого подиву, і навіть не помітив, як до нього непомітно підкралися і "напали" - на плечі співака повісили удава, що дуже сильно налякало його.
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Кіркоров закричав, а пізніше розсміявся, адже зрозумів, що над ним пожартував один з хлопців.
"Важливо! ⚠️
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Нападають прямо на вулицях! 🐍 ",- Філіп підкріпив відео жартівливим підписом.
Публікація зібрала майже 500 тисяч переглядів і багато коментарів.
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