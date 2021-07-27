Співак показав, як все було

Співак Філіп Кіркоров поділився кадрами конфузу під час своєї нічної прогулянки

Артист відправився в Нью-Йорк і вже кілька днів викладає фото і відео звідти, передає Politeka.net.

Цього разу співак поділився кадрами своєї нічної прогулянки. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Кіркорова оточували різні люди, зокрема особливу увагу його привернула дівчина в бікіні, на сідницях якої було написано нецензурне слово російською.

Співак не приховував свого подиву, і навіть не помітив, як до нього непомітно підкралися і "напали" - на плечі співака повісили удава, що дуже сильно налякало його.

Кіркоров закричав, а пізніше розсміявся, адже зрозумів, що над ним пожартував один з хлопців.

"Важливо! ⚠️

Останні новини з Нью-Йорка! 🆘

Нападають прямо на вулицях! 🐍 ",- Філіп підкріпив відео жартівливим підписом.

Публікація зібрала майже 500 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це було пипець , як страшно 😮", "😂Боже , валяюся від сміху 😂Філіп @fkirkorov , мені здається , змія більше злякалася 😂😂😂", "😂😂😂 класні відео, коли щось відбувається несподівано 😂🔥😂", "Кіркоров зробив чергову пластику? Його не впізнати", "дуже незвичайний образ у Вас Філіп, але він вам до біса личить", - написали користувачі Мережі.