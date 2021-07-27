Актриса Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" похвалилася фігурою
Ірина Сопонару відома українська актриса. Її участь у "Жіночому кварталу" принесла їй популярність. Також вона є успішною гумористкою в таких проектах як "Ліга сміху" і "Ігри Приколів". Про це повідомляла Politeka.net.
Ірина активно веде соціальні мережі і показує моменти зі свого життя. Дівчина славиться своєю шикарною фігурою на просторах соціальних мереж. На цей раз вона поділилася новою публікацією в Instagram. На чорно-білому знімку актриса в цікавій позі показує свою ідеальну фігуру в короткій світлій сукні з відкритим декольте.
"Якщо так просто робити те, що ми хочемо, чому ми не робимо цього кожен день?", підписала фото дівчина.
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Під публікацією шанувальники артистки засипали її різними комлпіментамі: "Красуня", "Крута блондинка", "Виглядаєш клас!", "Ірочка, ти дуже чарівна", "Я стежу за вами багато років і не перестаю захоплюватися".
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