Оля Полякова показала старшу дочку Машу, яка різко звернулася до українців

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. У красуні є дві дочки-Маша і Аліса. Старша дочка 16-річна Маша зараз разом з мамою відпочиває на курорті і Оля вирішила показати дочку в купальнику, яка вирішила прокоментувати коментарі коментаторів.

Оля запитала у Маші, чому вона лається в піснях, проти чого бунт, на що дочка відповіла:

"Ми бунтуємо проти сексизму і ейджизм, як показує секзізм в нашій країні, як мені написали:" Чому дівчинка і матюкається? ". А чому хлопчикові можна матюкається, у них більше свободи або чогось ще такого ?. Я не розумію. Який -то забобон що дівчина не повинна матюкається або вона не має навіть права це робити. А проти еЙДЖИЗМ, тому що ви все пишете мені: "рано, рано виставляти такі фото". А в 50 років мені буде вже не рано? буде вже пізно . У 18 теж ти вже доросла, тобі вже пізно. коли у нас є час, коли ми можемо щось робити? Його немає. тобі або занадто рано або тобі занадто пізно. Виходить, що немає правильного часу і віку, щоб просто бути собою ".

"А тепер Маша полякова коментує коментарі коментаторів", - написала Оля.

Фанати почали активно дивитися відео і писати коментарі:

"Все у справі сказала", " яку дурниця вона говорить. Мати це не заборона для дівчат, мати це неприйнятно для вихованих людей", "не знімайте її більше", "дівчинка інфантильна".

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