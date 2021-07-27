Актриса і модель Ольга Куриленко показала в соцмережі чарівне фото, на якому позує в цікавому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко свого часу прославилася роллю дівчини Бонда в знаменитій "бондіані". Красуня підкорила серця мільйонів фанатів, зібравши величезну аудиторію в своєму Instagram, де часто ділиться яскравими фото і відео з свого насиченого життя.

Так, цього разу Ольга опублікувала в соцмережі чарівне фото, на якому відображена в цікавій локації. Перед камерою актриса з'явилася в довгій світлій сукні в чорний горошок, яку доповнила темним поясом. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру зірки. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Куриленко написала: "Найкраще місце у світі". А шанувальники тут же почали коментувати знімок, засинаючи актрису компліментами: "Найчарівніша і приваблива", "Красуня", "Красуня Оля і прекрасне місце", "Найкрасивіша леді", "Мила сукня", "Яка ви красива", "Чудовий вид".

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