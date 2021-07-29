Відомий український репер, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап вирішив показати, що його радує пізніми вечорами
Популярний виконавець і продюсер Потап дуже часто зайнятий на роботі, займаючись своїми справами і справами його групи, а також підопічних. Тому нерідко артиста немає вдома, адже на це літо у нього заплановано далеко не один виступ.
Через цю причину Олексій і Настя дуже рідко зараз бачаться вдома, адже сама зірка також пропадає на виступах, які не чергуються, а проходять майже кожен день. Таким чином, зараз подружжю рідко коли вдається насолодитися моментами відпочинку один з одним вдома.
Цього разу, наприклад, Потап показав, як поспішав додому і що допомагає йому розслабитися:
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"Сьогодні було чотири зйомки! Ви не уявляєте, як я мріяв до цього малюка приїхати. І він мені допоміг", - зітхаючи, розповів співак в Сторісах і показав особистий басейн у дворі.
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