Відомий український репер, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап вирішив показати, що його радує пізніми вечорами

Популярний виконавець і продюсер Потап дуже часто зайнятий на роботі, займаючись своїми справами і справами його групи, а також підопічних. Тому нерідко артиста немає вдома, адже на це літо у нього заплановано далеко не один виступ.

Через цю причину Олексій і Настя дуже рідко зараз бачаться вдома, адже сама зірка також пропадає на виступах, які не чергуються, а проходять майже кожен день. Таким чином, зараз подружжю рідко коли вдається насолодитися моментами відпочинку один з одним вдома.

Цього разу, наприклад, Потап показав, як поспішав додому і що допомагає йому розслабитися:

"Сьогодні було чотири зйомки! Ви не уявляєте, як я мріяв до цього малюка приїхати. І він мені допоміг", - зітхаючи, розповів співак в Сторісах і показав особистий басейн у дворі.

Раніше Politeka писала, що велелюбний Потап дозволив собі зайве в компанії красуні Астаф'євої: "шкода Настю, навіщо вона це терпить".

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде розповіла про свою "біду" з шоу" Орел і решка": "два дні не можу...".

А ще Politeka повідомляла, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполохали криками весь пляж, кадри того, що відбувається: "Мама...".