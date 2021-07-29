Дочка співачки Олі Полякової дала перший сольний концерт зі своєю групою "Шви" і отримала бурхливу реакцію від українців

Як повідомляє Politeka.net, 16-річна дочка відомої співачки Олі Полякової Маша робить свої перші кроки в музиці. Дівчина стала солісткою підліткової групи "Шви", і вже дала перший концерт. Однак, реакція українців була неоднозначною - комусь сподобався виступ Маші, але більшість її розкритикували, і за вокал, і за мати в піснях.

Оля Полякова вирішила заступитися за дочку і зняла на відео Машу, яка все пояснила, виклавши ролик у своєму Instagram. За словами 16-річної дівчини, вони з групою бунтують проти сексизму і ейджизму.

"Як мені написали: "Чому дівчинка і матюкається?". А чому хлопчикові можна матюкатися, у них більше свободи або чогось ще такого? Я не розумію. А проти ейджизму, тому що ви все пишете мені: "Рано, рано виставляти такі фото". А в 50 років мені буде вже не рано? Буде вже пізно?",- каже Маша на відео.

Звичайно ж таке "одкровення" Полякової-молодшої отримало свою реакцію, в коментарях користувачі почали висловлювати свою думку: "Перш ніж протестувати, потрібно щось зробити в житті", "Озвучує мамин текст. Виглядає тупо і примітивно", "Нічого розумного", "Ну і виховали...", "Дівчинка інфантильна!", "Яке сонце такий і промінчик", "Ну не зайшло людям, змиріться вже. Скільки можна жувати. Реально в Олі розчаровуюся".

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