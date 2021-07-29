У мережі виклали кадри зі зйомок нового концерту "Вечірнього Кварталу", куди актриса Олена Кравець прийшла на милицях

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно гумористична актриса Олена Кравець зламала палець на нозі, проте вдома на лікарняній сидіти не стала і прийшла на зйомки нового концерту "Вечірнього Кварталу". На фан-сторінці в Instagram, присвяченій гумористці, опублікували фото і Відео зі зйомок. На одному з фрагментів є ролик, в якому колега Кравець Євген Кошовий жорстко пожартував над травмою актриси.

Відео починається з того, що Олена на милицях виходить на сцену, де її зустрічає Євген. Вона дякує за сходинки, які допомагають їй переміщатися по сцені, а він зазначив, що це нові декорації. Коли актриса привітала глядачів, вона відразу попередила, що милиці – це не реквізит.

На це Кошовий почав її підколювати, мовляв, а чому вона не "образі": "Чому не в образі? Ну, це не повний образ. Де пов'язка на око, папуга?". На це Кравець парирувала: "Друзі значить? Тобі смішно, Женя?". "Так, мені смішно. Ну ладно, давай, розповідай: Авакова звільнення, твоїх рук справа?", - не вгамовується Кошовий. Однак, схоже, Кравець на такі жарти зовсім не образилася.

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