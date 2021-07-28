Телеведуча Леся Нікітюк згадала про Кім Кардашьян, зробивши нову публікацію в Instagram

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною телеведучою, знявшись у безлічі вдалих проектах. Красуня нещодавно анонсувала новий сезон " Хто зверху?"в Instagram, де часто ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Леся показала себе, надівши білі штани, топ і затемнені окуляри. Красуня була без взуття, позуючи на тлі водойми і гір. Відомо, що зараз красуня відпочиває в Чорногорії.

"На фото супер розумна і красива дівчина .... Чого я ще не в тусовці Кім Кардашьян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс ...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ось це ноги", "Лисичка, яка ж ти красива"," Вам ще потрібно до тусовки Кім набрати 10 кг", " у двох словах про себе ... скромна і чудова!", "Попою не вийшла, тому й не в тусовці".

Варто відзначити, що Кім Кардашьян зараз знаходиться в процесі розлучення з чоловіком Каньє Вестом. Представники сім'ї підтвердили, що вони вже подали заяву на розрив відносин. У пари четверо дітей.

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