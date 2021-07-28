Телеведуча Леся Нікітюк згадала про Кім Кардашьян, зробивши нову публікацію в Instagram
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною телеведучою, знявшись у безлічі вдалих проектах. Красуня нещодавно анонсувала новий сезон " Хто зверху?"в Instagram, де часто ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Леся показала себе, надівши білі штани, топ і затемнені окуляри. Красуня була без взуття, позуючи на тлі водойми і гір. Відомо, що зараз красуня відпочиває в Чорногорії.
"На фото супер розумна і красива дівчина .... Чого я ще не в тусовці Кім Кардашьян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс ...",- написала зірка під фото.
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо
Переможниця "Холостяка" після пишного "весілля" з Олегом Кензовим зізналася в проблемах: "Постійно плачу"
Замішана в скандалі з розлученням Dzidzio Цибульська розкрила сумну правду про своє реальне життя: "Не знаю, що поїсти..."
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ось це ноги", "Лисичка, яка ж ти красива"," Вам ще потрібно до тусовки Кім набрати 10 кг", " у двох словах про себе ... скромна і чудова!", "Попою не вийшла, тому й не в тусовці".
Варто відзначити, що Кім Кардашьян зараз знаходиться в процесі розлучення з чоловіком Каньє Вестом. Представники сім'ї підтвердили, що вони вже подали заяву на розрив відносин. У пари четверо дітей.
Нагадаємо, відома співачка у важкому стані, Леся Нікітюк звернулася до українців
А ще Politeka писала, що Нікітюк осоромилася, відпочиваючи на розкішній яхті
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в маленькому бікіні пустилася у всі тяжкі на пляжній вечірці