У мережі показали архівне і сучасне фото Тіни Кароль з фанаткою, різниця між знімками 14 років

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Тіни Кароль, опублікували два знімки, зроблені з різницею в 14 років. На них співачка зображена зі своєю відданою прихильницею.

Як видно, на архівній фотографії Тіна ще зовсім юна, і у неї зовсім інший дівочий образ. Тут співачка з довгим хвилястим волоссям. Вона з веселою посмішкою дивимося в об'єктив, тримаючи в руках букет.

На сучасному знімку з тією ж дівчиною, який був зроблений через 14 років, Кароль сильно змінилася. Тут вона виглядає постарше, але більш впевнено. Співачка стоїть поруч з фанаткою в чорному вбранні і уважно дивиться в камеру. Від довгих густого волосся не залишилося і сліду - на цьому фото у її волосся зібране в недбалу зачіску і трохи розпатлані. У підписі до фото йдеться:"різниця між фото 14 років".

Відзначимо, що раніше на фан-сторінках, присвячених зірці, публікували інші фото і відео, на яких показали, як змінювалися образи і зовнішність Тіни Кароль.

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