Актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Кріпосна", розповів про перший шлюб
Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є одним з найяскравіших красенів українського кіно. Актор нещодавно одружився на колезі тіні Антоненко, але це був не перший шлюб. Тарас в інтерв'ю Аліні Доротюк розповів, що було в перший раз з дівчиною на ім'я Ангеліною, з якою він познайомився під час навчання.
"Ми почали зустрічатися на п'ятому курсі, здається. Зустрічалися два роки, потім одружилися і просто зрозуміли, що поспішили конкретно. Неясно, навіщо ми одружилися. Зійшлися в думках, що будувати сім'ю занадто рано, що ще потрібен якийсь досвід, мені в першу чергу. Що я ще не готовий до цього всього. Що я ще не сформувався, що у мене немає такого міцного чоловічого стрижня", - розповів відверто Цимбалюк.
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