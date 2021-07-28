19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин зі своєю коханою Іванною розчулили ніжними кадрами
Як відомо, співак будує стосунки зі своєю коханою, 23-річною Іванною. На початку цього літа артист навіть зробив пропозицію дівчині, і та відповіла згодою. У сторіс в Instagram парочка порадувала поклоників новими кадрами, пише Politeka.net.
Іванна поділилася знімком, на якому зображені маленькі курчата, зазначивши, що один з них схожий на Романа.
"Ви так схожі", - підписала фото дівчина.
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На іншому фото Роман Сасанчин тримав в руках маленького курчати.
Нагадаємо, раніше на Романа Сасанчина обрушилося велике випробування - його мама захворіла коронавірусом і опинилася в реанімації. Іванна пріетом допомагала коханому і майбутньої свекрухи. Зараз маму Романа вже виписали, вона проходить реабілітацію.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою.
Як повідомляла Politeka, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла, чому він пішов працювати в супермаркет.
Також Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману.