19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин зі своєю коханою Іванною розчулили ніжними кадрами

Як відомо, співак будує стосунки зі своєю коханою, 23-річною Іванною. На початку цього літа артист навіть зробив пропозицію дівчині, і та відповіла згодою. У сторіс в Instagram парочка порадувала поклоників новими кадрами, пише Politeka.net.

Іванна поділилася знімком, на якому зображені маленькі курчата, зазначивши, що один з них схожий на Романа.

"Ви так схожі", - підписала фото дівчина.

На іншому фото Роман Сасанчин тримав в руках маленького курчати.

Нагадаємо, раніше на Романа Сасанчина обрушилося велике випробування - його мама захворіла коронавірусом і опинилася в реанімації. Іванна пріетом допомагала коханому і майбутньої свекрухи. Зараз маму Романа вже виписали, вона проходить реабілітацію.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою.

Як повідомляла Politeka, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла, чому він пішов працювати в супермаркет.

Також Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману.