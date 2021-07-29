Андрій Данилко повернувся до свого образу Вєрки Сердючки після того, як "попрощався" з українцями на фестивалі Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і продюсер Андрій Данилко, якому стало недобре під час виступу на сцені фестивалю Atlas Weekend, після чого він епічно попрощався з глядачами, знявши зірку з голови, схоже вирішив знову повернутися до свого образу Вєрки Сердючки. Кадри із запального виступу артиста у Львові опублікував відомий дизайнер Андре Тан.

На фото і відео видно, що Данилко в образі Сердючки запалює, мабуть, на якомусь корпоративі. І судячи з кадрів, він відмінно себе почуває і веселить публіку піснями і концертною програмою.

Як видно на відео, в якийсь момент зірка почала імпровізувати, вставивши ім'я Андре Тана в свою пісню. "Імпровізація", - вигукує Данилко в мікрофон. "Вєрка Сердючка присвятила мені нову пісню", - підписав сторіс задоволений дизайнер. Відзначимо, що Данилко виступав не сам, а за традицією – з мамою і своїм шоу-балетом.

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Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка не стримала емоцій після грандіозного шоу, кадри божевілля: "Затьмарило Меладзе".

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