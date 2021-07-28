Дочка Ані Лорак Соня показала нове фото з Туреччини, де зараз знаходиться
Як пише Politeka.net, Ані Лорак у 2009 році вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу, відомого бізнесмена. У 2011 році у пари з'явилася дочка Соня. Зараз малятку 10 рочків і вона вже веде свою Instagram сторінку, де ділиться з користувачами соціальної мережі подіями у своєму житті.
На новому фото Соня здалася перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон. Дівчинка не посміхалася, а тільки закрила частково обличчя гаджетом, щоб зручно було зробити фото.
"Я в Туреччині", - підписала кадр Соня.
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Ані Лорак відразу прокоментувала публікацію, поставивши смайлик у вигляді вогню.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Хороших канікул", " обожнюю їх усіх, батьки неймовірні, соня просто подарунок з небес. Добра, енергійна, красивої долі їй", "я теж в Туреччині, тільки я живу тут", "Софійка, все відмінно, Не сумуй", "гарного відпочинку, Сонечка".
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